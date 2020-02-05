Держборг за два роки має скоротитися до 43% щодо ВВП - Маркарова

У Міністерстві фінансів очікують, що граничний розмір державного боргу України відносно ВВП у 2020 році знизиться до 47,5%, а в 2022 році - до 43%.

Про це повідомила у Facebook міністр фінансів Оксана Маркарова.

На слайді в дописі міністра зазначено, що граничний обсяг державного боргу до ВВП у 2020 році знизиться до 47,5% відносно ВВП, у 2021 році - до 45,5%, а в 2022 році - до 43%.

Як повідомляв Укрінформ, за 2019 рік сукупний державний та гарантований державою борг України в еквіваленті в національній валюті зменшився на 7,84%, або на 170,2 млрд грн, до рівня 1 998,3 млрд грн. Водночас в еквіваленті в іноземній валюті борг зріс на 7,71% і на кінець року сягнув $84,4 млрд.

Коливання суми державного боргу зумовлене, зокрема, зміцненням національної валюти (станом на 31 грудня 2018 року курс становив 27,6882 грн/дол., а 31 грудня 2019 року – 23,6862 грн/дол.).

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Відношення державного та гарантованого державою боргу до прогнозного ВВП на кінець 2019 року становить близько 50%.

Витрати державного бюджету з погашення державного боргу торік становили 345,2 млрд грн, з обслуговування – 119,2 млрд грн.