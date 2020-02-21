Невиконання плану доходів бюджету найбільше з 2015 року - Рахункова палата

Невиконання плану доходів державного бюджету України у 2019 році майже на 38 млрд грн є найбільшим із 2015 року.

Про це повідомляє пресслужба Рахункової палати

"Невиконання плану доходів (держбюджету- 2019 - ред.) на 37,8 млрд грн є найбільшим з 2015 року. І це після внесення змін у четвертому кварталі до державного бюджету, зокрема зменшення доходів державного бюджету на 20,1 млрд гривень», − сказав голова Рахункової палати Валерій Пацкан, коментуючи Звіт про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету міністрів України у 2019 році.

Пацкан також наголосив, що у звіті відзначено виконання показника дохідної частини державного бюджету-2019 на 99,1%, хоча, за даними Рахункової палати, "виконання плану доходів, з урахуванням змін, внесених розпорядниками бюджетних коштів (до закону про держбюджет-2019 - ред.), становило 96,3%".

Також він зауважив, що дохідну частину держбюджету вдалося наповнити за рахунок наперед сплачених податків.

«Наприклад, у грудні 2019 року сума наперед сплачених податків збільшилась на 9,4 млрд гривень. У грудні 2018 року показник був 3,9 млрд грн», − зауважив Пацкан.

Він підкреслив, що основна причина невиконання доходів − низька якість макроекономічного прогнозу, про що Рахункова палата неодноразово зазначала.

Крім того, у звіті уряду зазначено, що торік чистий приплив прямих іноземних інвестицій порівняно з 2018 роком збільшився на 100 млн дол. США і становив 2,5 млрд гривень. Однак, за словами Пацкана, такий обсяг ПІІ на третину менше прогнозованого урядом на 2019 рік обсягу. Інвестиції мали становити 4-4,5 млрд дол. США, стверджує посадовець.

Він також прокоментував тезу уряду про те, що вдалося утримати дефіцит бюджету в межах, визначених законом. Водночас, на думку Пацкана, менший від затвердженого дефіцит державного бюджету досягнуто за рахунок неповного здійснення запланованих видатків і надання кредитів.

«Але хочу звернути увагу, що минулого року дефіцит був найбільшим за останні п’ять років і становив 78,0 млрд грн», − сказав голова Рахункової палати.

Також у звіті уряду наголошується про зменшенні витрат платників податків на обслуговування боргів.

«Якщо порівняти з 2018 роком, то насправді видатки на обслуговування державного боргу у 2019 році зросли на 3,8 млрд грн, або 3,3%», − стверджує Пацкан.

Як повідомляв Укрінформ, недовиконання дохідної частини бюджету на 2019 рік сталось через менші надходження від митниці, більш міцний курс гривні та несплату частини чистого прибутку та дивідендів деякими компаніями. Про це 20 грудня, під час години запитань до уряду, заявила міністр фінансів Оксана Маркарова.