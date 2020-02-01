Держбюджет у січні недоотримав 24,5% доходів — Мінфін

Доходи державного бюджету за січень 2020 року становили 42,6 млрд грн, що на 13,8 млрд грн (24,5%) менше від планового показника.

Про це повідомляє Міністерство фінансів з посиланням на дані Державної казначейської служби.

"У січні доходи загального фонду державного бюджету склали 42,6 млрд грн та були на 13,8 млрд грн меншими за розпис", - йдеться в повідомленні.

Головною причиною недовиконання доходів у Мінфіні назвали суттєві зміни макроекономічних показників у порівнянні з прогнозом уряду, затвердженим у жовтні 2019 року. Це, зокрема, міцніший обмінний курс гривні (середній курс січня становив 24,1 грн/дол США, тоді як в бюджеті враховано середньорічний курс 27 грн/дол США), менший обсяг імпорту (на 2,5% р/р) та нижчі ціни на газ.

За оперативними даними, доходи загального фонду держбюджету від податків та зборів (з врахуванням сум відшкодованого ПДВ), що адмініструє ДПС, були на 5,9 млрд грн нижчими за розпис через такі причини:

- надходження від акцизу з вироблених в Україні товарів були на 2,2 млрд грн нижчими за розпис передусім через менше виробництво тютюнових виробів та реалізацію зі складів готової продукції, з якої вже було сплачено акциз;

- надходження від рентних платежів були на 2,4 млрд грн нижчими за розпис. Це пояснюється зменшенням декларування податкових зобов’язань з рентної плати за природний газ у зв’язку зі зменшенням ціни на газ, а також невиконанням планового обсягу внутрішнього видобування газу;

- недонадходження від ПДФО становило 0,24 млрд грн;

- надходження від ПДВ з врахуванням відшкодування ПДВ були на 2,5 млрд грн нижчими за план через відшкодування ПДВ у 18,0 млрд грн, що вище за середньомісячну суму відшкодування минулого року (12,7 млрд грн у 2019 році).

Доходи загального фонду держбюджету від податків та зборів, які адмініструє ДМС, були на 7,9 млрд грн нижчими за розпис.

Водночас міністр фінансів Оксана Маркарова у Facebook підкреслила, що попри недоотримання доходів у січні було профінансовані всі видатки.

"Недовиконання розпису 13,8 млрд в більшій мірі відповідно до об’єктивних і суттєвих змін макропоказників. При цьому всі видатки проведено", - написала вона.

Маркарова зазначила, що ретельний аналіз ситуації з недовиконанням бюджету, висновки і заходи вживаються. "Як і в 2019 році, коли багато хто хибно передбачав 50/100/150 млрд-ні "дірки", яких в результаті злагодженої роботи влади і не прогнозувалося і не сталося, і в 2020 році ми, як би тяжко не було, відповідально відреагуємо на всі нові виклики і забезпечимо нормальне фінансування потреб країни", - запевнила вона.

При цьому Маркарова наголосила, що бюджетний процес 2021-2023 повністю розпочато.