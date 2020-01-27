Українські євробонди придбали інвестори з 31 країни — Маркарова

Євробонди, які Україна випустила на минулому тижні, придбали 200 інвестиційних фондів із 31 країни.

Про це повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова у Facebook.

"200 інвестиційних фондів з 31 країни придбали українські 10-річні євробонди", - написала Маркарова.

Фонди з управління активами придбали 85% єврооблігацій, які були випущені минулого тижня, хедж фонди — 7%, пенсійні та страхові фонди — 6%, банки — 2%. Найбільше українських євробондів нового випуску придбали інвестори з Великобританії (42%), Сполучених Штатів Америки (34%), країн ЄС (19%).

Міністр зазначила, що кошти від нового випуску єврооблігацій в євро вже на рахунках Державного казначейства України.

"Завдяки публічному розміщенню 10-річних бондів, номінованих в євро, нам вдалось суттєво розширити інвестиційну базу. Ми раді бачити серед своїх інвесторів як глобальні інвестиційні фонди з бездоганною репутацією, так і невеликі пенсійні та страхові фонди, переважно, з країн ЄС", - відзначила Маркарова.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня були розміщені євробонди на 1,25 млрд євро за найдешевшою в історії України відсотковою ставкою – 4,375%.

Фото на першій сторінці: Дмитро Ларін, УП