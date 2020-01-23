Мінфін розмістив євробонди за найдешевшими в історії України ставками - Маркарова

Міністерство фінансів розмістило євробонди на 1,25 мільярда євро за найдешевшими в історії України відсотковими ставками – 4,375%.

Про це повідомляється на сайті відомства.

“Україна провела прайсинг єврооблігацій, номінованих в євро, зі строком погашення 10 років за найнижчим купоном в історії країни, за ставкою 4,375%, зібравши заявки від понад 350 інвесторів зі всього світу, ми поставили другу точку на кривій дохідності в євро", – зазначила міністерка фінансів Оксана Маркарова.

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В міністерстві наголосили, що залучені кошти будуть направлені на фінансування державного бюджету.