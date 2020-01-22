Україна оголосила про випуск євробондів терміном на 10 років

Україна оголосила про випуск облігацій зовнішніх державних позик у євро.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Україна оголосила про випуск облігацій зовнішніх державних позик з десятирічним строком обігу, деномінованих в Євро", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Міністерство фінансів залучило банки BNP Paribas, J.P. Morgan та Raiffeisen Bank International як спільних лід-менеджерів для організації глобального конференц-дзвінка з інвесторами 22 січня.

Як повідомляв Укрінформ, Україна у червні 2019 року випустила єврооблігації на суму 1 мільярд євро. Євробонди були випущені на 7 років під 6,75% річних.