Ціни на українську кукурудзу знижуються через коронавірус

Експортні ціни на українську кукурудзу продовжують знижуватися з початку лютого, зокрема, у зв'язку з поширенням коронавірусу

Про це з посиланням на дані компанії Refinitiv Agriculture повідомляє УкрАгроКонсалт.

"Експортні котирування української кукурудзи продовжили зниження, розпочате на початку лютого. Трейдери відзначають слабкий інтерес покупців, у тому числі з боку Китаю. Поширення коронавірусу підсилило побоювання щодо зниження попиту, що може спровокувати подальше ослаблення цін", - йдеться в повідомленні.

Експерти зазначають, що внаслідок падіння цін на кукурудзу на умовах FOB трейдери знижують закупівельні ціни в портах на умовах СРТ-порт. У результаті поставки кукурудзи скорочуються. Відносно високу ціну готові платити лише за великі партії або швидку поставку всього декілька компаній на ринку.

У той же час, звертають увагу аналітики, трейдери очікують зростання пропозиції кукурудзи на експорт протягом найближчих місяців.