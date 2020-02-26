Єврокомісія прогнозує суттєві ризики для економіки через коронавірус

Європейська комісія очікує, що спалах коронавірусу матиме суттєві наслідки як для глобальної економіки, так і для економіки країн ЄС, але поки утримується від докладніших прогнозів, оскільки ситуація з поширенням цієї хвороби розвивається щодня.

Про це у середу у Брюсселі під час пресконференції з представлення так званого «зимового пакету» Європейського економічного семестру, - регулярної «сезонної» доповіді щодо показників економічного та соціального розвитку країн ЄС, заявив єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні (Paolo GENTILONI), повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Два тижні тому, коли ми представляли наш зимовий прогноз, я сказав, що коронавірус представляє суттєві ризики економічного спаду, це є правдою і зараз. Якщо наші передбачення матеріалізуються навіть частково, ми матимемо економічний спад. Ми знаємо, що зараз на Китай припадає 18 відсотків від глобального ВНП, - цей показник становив 4 відсотки під час спалаху атипової пневмонії SARS (2003-2003 роки – ред.). Але точна оцінка і прогноз на цей час ще не є можливими. Тож ми продовжимо уважний моніторинг ситуації, яка швидко розвивається», - зазначив єврокомісар.

Він зауважив, що економічна та фінансова стабільність залишається важливою передумовою для стійкого зростання європейської економіки, для створення нових робочих місць та досягнення цілей Зеленої угоди. При тому, що економіка ЄС, в цілому, демонструє стійкість, є тенденції та макроекономічний дисбаланс в окремих країнах-членах, які викликають занепокоєння Єврокомісії. Це стосується, в першу чергу, великого державного боргу, який у деяких країнах залишається на високому рівні, зменшення обсягів державного інвестування та надмірного бюджетного дефіциту. Доповідь Єврокомісії зафіксувала такий дисбаланс в економіці 13 країн ЄС.

"Ми прийняли позитивне рішення по Болгарії, яка змогла усунути макроекономічні дисбаланси, але запропонувати продовжити правову процедуру щодо надмірних дисбалансів для трьох країн - Греції, Кіпру та Італії. Ще 9 країн-членів також мають макроекономічні дисбаланси різної природи – Німеччина, Франція, Нідерланди, Ірландія, Румунія, Хорватія, Швеція, Португалія та Іспанія. У такій ситуації спостерігається певна стабільність, і це засвідчує факт – у нас є прогрес, але дисбаланси мають свої наслідки ще з часів економічної кризи. Великі державні борги, які виникли тоді, потребують часу для їх корегування, але вони мають бути скореговані», - зауважив єврокомісар.

Він зазначив, що «зимовий пакет» Європейського семестру містить критичні оцінки щодо стану верховенства права у Польщі та в Угорщині, з головним акцентом на те, який вплив ці проблеми можуть мати на інвестиційний клімат.

Як повідомив під час прес-конференції виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, певні негативні макрофінансові тенденції зберігаються також у Румунії, де через недоліки в фіскальній системі, за прогнозом, бюджетний дефіцит перевищить три відсотки від ВНП у поточному та у наступному роках. У зв’язку з цим, Єврокомісія має намір оголосити про початок процедури щодо надмірного бюджетного дефіциту щодо Румунії вже наступного тижня.