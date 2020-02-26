Профілактика коронавірусу: Милованов відправить інспекторів у магазини, школи і садочки

У рамках інформаційної кампанії щодо профілактики інфікування та поширення коронавірусу в Україні Держпраці та Держспоживслужба проводитимуть роз'яснювальну роботу серед працівників.

Про це під час брифінгу - "Державна підтримка підприємств та заходи із детінізації сфери працевлаштування", сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас є дві служби - це Держпраця, яка піклується охороною праці та неформальною зайнятістю і Держспоживслужба. Зараз ми попросимо Держпраці пройти по оптовій, роздрібній торгівлі, по ресторанному бізнесу і транспорту. Від завтрашнього дня це буде всеукраїнська кампанія. Інспектори Держпраці будуть відвідувати ці точки. Всього планується охопити 107 тисяч підприємств", - сказав Милованов.

Він зазначив, що Держспоживслужба відповідає за безпеку харчування.

"Інспектори цієї служби проведуть всеукраїнську кампанію. Вони підуть у садки та школи. Наші інспектори будуть проводити роз'яснювальну роботу педагогічному колективу. Кампанія стартує з 27 лютого по всіх шкільних та дошкільних закладах України і триватиме кілька тижнів. Загалом ми плануємо охопити понад 27,5 тисяч закладів, буде залучено 2500 фахівців", - сказав Милованов.

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Як повідомляв Укрінформ, у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства моніторять ситуацію щодо спалаху коронавірусу у світі та його впливу на світову економіку, однак поки не вбачають жодних негативних наслідків для економіки України.