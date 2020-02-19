Авіакомпанія "Роза вітрів" відкриває чотири нові напрямки на літню програму

Українська авіакомпанія "Роза вітрів" ( WINDROSE) відкриває чотири нові напрямки на літню програму, зокрема до Любляни (Словенія), Загреба (Хорватія), Берліна (Німеччина) та Бургаса (Болгарія).

Про це повідомляється у пресрелізі авіакомпанії, який є в розпорядженні Укрінформу.

"WINDROSE інформує про відкриття продажу за чотирма новими напрямками регулярних польотів на період літньої навігації. А саме до Любляни (Словенія), Загреба (Хорватія), Берліна (Німеччина)та Бургаса (Болгарія)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що період виконання авіарейсів до Любляни – з 30 квітня по 22 жовтня. Авіарейси виконуватимуться з Міжнародного аеропорту «Бориспіль» до Міжнародного Аеропорту Любляни на літаках Embraer-145 по четвергах та неділях.

Період виконання авіарейсів до Загреба – з 2 червня по 24 жовтня. Авіарейси виконуються з Міжнародного аеропорту «Бориспіль» до Міжнародного аеропорту Загреба (також відомого як аеропорт «Плесо» або аеропорт "Франьо Туджман") на літаках Embraer-145 по вівторках, четвергах та суботах.

Авіарейси з Дніпра до Берліна виконуватимуться з 01 червня по 24 жовтня. Авіарейси виконуються з Міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ» до аеропорту «Берлін-Тегель имені Отто Лілієнталя» (Otto Lilienthal) на літаках Embraer-145 по понеділках, середах та п'ятницях.

Крім того, "Роза вітрів" виконуватиме авіарейси з Дніпра до Бургаса — з 7 червня по 13 вересня. Авіарейси виконуватимуться я з міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ» до аеропорту «Бургас» (також відомий як аеропорт «Сарафово» на літаках Embraer-145 по вівторках, четвергах та неділях.

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Windrose — українська авіакомпанія, заснована у 2003 році. У 2007 році авіакомпанія отримала сертифікат експлуатанта та почала виконувати регулярні та чартерні перевезення під брендом WINDROSE airlines. У 2019 році Windrose перевезла 1,4 мільйона пасажирів, у середньому здійснюючи 28 перельотів на день. Парк авіакомпанії нараховує 5 літаків типу Airbus А-321, 1 літак типу Airbus А-320 та 5 літаків Embraer ERJ-145 EU/EP/LR.