Авіакомпанія Windrose з квітня виконуватиме рейси між шістьма українськими містами

Українська авіакомпанія Windrose з квітня 2020 року почне здійснювати регулярні рейси між Києвом, Харковом, Дніпром, Львовом, Одесою та Миколаєвом.

Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії Windrose у Facebook.

“Починаючи з квітня український авіаперевізник (Windrose — авт.) запускає регулярні рейси між шістьма найбільшими містами України — Києвом, Харковом, Дніпром, Львовом, Одесою та Миколаєвом”, - йдеться у повідомленні.

Рейси будуть здійснюватися 2-3 рази на день з вильотом вранці, вдень та ввечері. Попередній продаж квитків розпочався 13 лютого 2020 року.

Українська авіакомпанія Windrose (“Роза вітрів”) заснована у 2003 році. Компанія здійснює регулярні та чартерні рейси з України до Румунії, Єгипту, Туреччини, Чорногорії, Словенії, Хорватії, Греції, Італії, Болгарії та на Кіпр. Також Windrose виконує рейси по Україні.

Авіапарк компанії налічує один літак Airbus A320, п’ять літаків Airbus A321 та три літаки Embraer ERJ-145 LR.