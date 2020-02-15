Президент Володимир Зеленський запросив баварський бізнес інвестувати в Україну.

Про це він сказав 15 лютого під час зустрічі з Прем’єр-міністром Баварії Маркусом Зьодером на полях 56-ї Мюнхенської конференції з питань безпеки, повідомляє пресслужба глави держави.

«Ми ухвалили чимало законів, які пов’язані з фіскалізацією, деофшоризацією. Також закони, спрямовані на залучення інвестицій, наприклад закон про концесію», – сказав Президент.

Зеленський також розповів Зьодеру про перебіг реформ, спрямованих на поліпшення бізнесового середовища, а також запросив баварський бізнес скористатися інвестиційними можливостями, що відкриваються в Україні.

Як зауважили в ОП, співрозмовники погодилися розвивати міжрегіональну співпрацю та розширювати взаємодію між містами-побратимами України та Баварії.

Також під час зустрічі сторони обговорили ситуацію на Донбасі.

«Ми хочемо припинення війни, а тому ми насамперед зацікавлені у виконанні Мінських домовленостей», – наголосив Зеленський.

У пресслужбі Президента додали, що Зеленський запросив делегацію Баварії здійснити візит в Україну

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 14-15 лютого перебуває з робочим візитом у Німеччині, де візьме участь у 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Фото: пресслужба глави держави