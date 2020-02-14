Німецьким інвесторам потрібні не "няні", а незалежні суди - посол Фельдгузен

У німецьких інвесторів є зацікавленість у виході на український ринок, але вони мають бути впевнені у можливості захисту своїх інвестицій в Україні.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю "Громадському" .

"Сьогодні говорять про няню, раніше Кличко говорив про бодігард. Нашим інвесторам не потрібні ні няні, ні бодігарди (охоронці — ред.). Їм потрібні незалежні суди. Тут уже є дві тисячі німецьких фірм, і вони успішно працюють. І вони можуть отримати хороші сигнали, що тут щось відбувається і сюди потрібно приїжджати", - сказала вона.

Дипломатка зазначила, що президент Зеленський часто говорить, що інвесторам треба приходити на український ринок зараз, коли є ніші для інвестицій, "і це правильно".

За її словами, у німецьких інвесторів дійсно є зацікавленість у цьому, але всі чекають, що буде далі, наприклад, із судовою реформою.

"Для інвесторів дуже важливо бути спроможними захистити свої інтереси в судах. Це по-перше. Друге — це загальні макроекономічні індикатори", - зауважила посол Німеччини.