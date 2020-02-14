В Україні можуть поєднатися капітали КНР і ЄС - Кулеба

У зовнішній торгівлі України на країни ЄС припадає 43%, при цьому стрімко й без будь-якої державної підтримки зростає торгівля з Китаєм.

Про це повідомив віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба на зустрічі з представниками Харківського офісу Європейської Бізнес Асоціації.

«Маємо 43% зовнішньої торгівлі з ЄС. Це феноменальний результат за останні роки. Але діалектично в нас розвиваються відносини з Китаєм. Немає ні політичного діалогу з Китайською Народною Республікою, ні короваю з хлібом… Але при цьому бізнес буяє яскравим квітом. І за останній рік вперше в історії Китай став торговельним партнером України №1 як окрема країна», - зазначив Кулеба.

Він наголосив, що це сталося без будь-якої підтримки з боку держави, тобто бізнес сам домовився.

«Тому моя думка, що Україна – це місце, де мають «одружитися» китайський і європейський капітали», - наголосив віцепрем'єр.

Адже, за словами Кулеби, маючи зону вільної торгівлі з ЄС і європейські стандарти «ми отримуємо конкурентну перевагу для ведення бізнес-операцій з подальшим експортом або залученням європейського капіталу сюди, де він може в ліберальнішому середовищі, ніж у самому ЄС, будувати бізнес з Китаєм».