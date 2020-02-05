Південмаш пояснив, чому закуповує алюміній у Росії

Державне підприємство "Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова" (Південмаш) пояснило, чому в січні 2020 року уклали з ТОВ "Промислове забезпечення "Альфа-Металл" (Росія) угоду про постачання алюмінію на 42,90 млн грн.

У відповідь на запит Укрінформу в.о. генерального директора Південмаш Костянтин Завгородній повідомив, що метал необхідний для виготовлення основної конструкції першої ступені ракети-носія Antares, його походження вказано у конструкторській робочій документації і не може бути змінено виробником самостійно.

"Зазначений алюміній має бути використаний для виготовлення основної конструкції першої ступені ракети-носія "Antares"... Специфіка виробництва ракетно-космічної техніки пов’язана з високими вимогами до якості і надійності продукції. Жорсткість цих вимог вимагає кропіткої роботи щодо вивчення властивостей матеріалів, які використовуються у виробництві. При цьому кінцева продукція чутлива до коливань властивостей сировини та матеріалів різного походження… У багатьох випадках походження матеріалу безпосередньо зазначається у конструкторській та робочій документації та не може бути змінено виробником самостійно. Саме така ситуація має місце у випадку закупівлі, про яку йдеться", - сказано у відповіді на запит.

Завгородній також повідомив, що Південмаш активно впроваджує заходи щодо диверсифікації джерел поставок, зокрема і в порядку імпортозаміщення продукцією вітчизняних виробників, проте це не завжди є можливим. Сьогодні кількість постачальників Південмашу обліковується сотнями, вони представляють десятки країн Європи і Азії, зокрема й країни колишнього СРСР, серед яких є країни Балтії, Білорусь, Росія та інші.

Втім, за інформацією керівника Південмашу, диверсифікація можлива, але потребує проведення великого обсягу додаткових робіт з боку розробника і, відповідно, чималих витрат з боку замовника.

Як повідомила наприкінці січня низка українських ЗМІ, з посиланням на "Наші гроші", ДП "ВО Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" 15 січня уклало угоду з ТОВ "Промислове забезпечення "Альфа-Металл" (Росія) про постачання алюмінію на 110,00 млн руб., або 42,90 млн грн. Про це повідомлялося у системі ProZorro.

Як повідомлялось, із 2017 року "Південмаш" уклав із фірмою ПЗ "Альфа-Металл" чотири угоди про постачання російського алюмінію на загальну суму 435,00 млн руб, або 315,10 млн грн. В описі торішньої закупівлі було зазначено, що алюміній потрібен для виготовлення заводом "Південмаш" основної конструкції першої ступені ракети-носія "Antares" (раніше – "Taurus II"), головним розробником якої є американська компанія "Northrop Grumman Innovation System" (колишня "Orbital Sciences Corporation"). Ракета призначена для доставки вантажів на Міжнародну космічну станцію.

Як відомо, ДП "ВО Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" входить до сфери управління Державного космічного агентства України (ДКАУ). Варто зазначити, що міжнародна і українська політики санкцій не розповсюджуються на співробітництво у сфері використання космосу в мирних цілях у рамках міжнародних космічних проєктів.