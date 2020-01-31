Місія ЄС з оцінки готовності України до "промислового безвізу" очікується у І кварталі - Кулеба

Попередня оціночна місія ЄС для оцінки готовності України до початку перемовин щодо укладення з Євросоюзом Угоди про відповідність та прийнятність промислової продукції (Угода ACAA) може приїхати у першому кварталі цього року.

Про це в інтерв'ю Укрінформу за підсумками шостого засідання Ради асоціації Україна ЄС заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

"Щодо приїзду місії з попередньої оцінки стану законодавства, необхідного для промислового безвізу, – сторони взяли взаємне зобов’язання працювати над такою місією. Я нагадаю, що ще кілька місяців тому з боку Європейського Союзу лунали фрази, що нам взагалі ніхто нічого не винен і не обіцяв угоди ACАA (промислового безвізу - ред.)", - сказав він.

За словами Кулеби, те, що часові рамки приїзду місії не попрапили у текст спільної підсумкової заяви, є недоліком цього документа.

"Але на робочому рівні є взаємне розуміння, коли це має відбутися. Ми орієнтуємося на перший квартал цього року. Більше того, гадаю, якщо нинішня динаміка збережеться, то йдеться не про кінець першого кварталу", - спрогнозував профільний віцепрем'єр.

Як повідомлялося, Угода АСАА - це визнання еквівалентності системи технічного регулювання та оцінки відповідності європейській, що дозволило б виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не їхати в ЄС у пошуках офіційного представника (резидента ЄС), який може тримати цей сертифікат.

Підписання АСАА передбачено Угодою про асоціацію України та ЄС.

За оцінками експертів, потенційно угода АСАА може охопити до п’ятої частини українського експорту до ЄС.