Україна увійшла до трійки найбільших імпортерів турецьких томатів

Україна в 2019 році закупила турецьких помідорів на суму близько 30 млн дол. і увійшла до трійки лідерів імпортерів помідорів з Туреччини.

Про це повідомляє аналітична платформа для зростання плодоовочевого бізнесу Еast-fruit.

"До ТОП-3 імпортерів турецьких помідорів разом з РФ також увійшли Румунія (обсяг закупівель понад 36 млн дол.) та Україна (близько 30 млн дол.)", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що на сьогоднішній день помідори в Туреччині закуповують 56 держав світу.

Еast-fruit інформує, що загалом, згідно зі звітом Асоціації експортерів Південно-Східної Анатолії (GAİB), "помідорний" експорт приніс сільгоспвиробникам понад 304 млн дол. (попереднього року було майже 292 млн).

Експерти ринку наголошують, що Туреччина є традиційним постачальником тепличних овочів на український ринок у зимовий період, а також лідером з постачання огірків і помідорів в Україну: на частку турецьких постачальників припадає до 80% всього обсягу імпорту цих овочів на український ринок.

До того ж, турецькі виробники помідорів мають намір нарощувати експорт, в тому числі за рахунок виходу на нові ринки, наприклад, в Китай.