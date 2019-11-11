Торгівля агропродукцією між Україною і ЄС сягнула рекордних $7,5 мільярда

Оборот торгівлі сільськогосподарськими товарами між Україною і Євросоюзом за 9 місяців поточного збільшився на 23% - до 7,5 млрд дол. США.

Про це повідомив Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"(ІАЕ).

"У січні-вересні 2019 року оборот торгівлі сільськогосподарськими товарами між Україною та Європейським Союзом збільшився проти минулорічних показників за відповідний період на 23% і сягнув рекордного показника у 7,5 млрд дол. При цьому позитивне сальдо склало 3,2 млрд дол.",- зазначили у профільному відомстві.

Найбільшими торговельними партнерами для України в ЄС залишаються сім країн – Нідерланди, Польща, Німеччина, Іспанія, Італія, Франція та Бельгія. На помітне місце у рейтингу претендує Бельгія, з якою у порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяги взаємної торгівлі України аграрною продукцією збільшились на 19% – до 401 млн дол. США. Сукупна частка цих семи країн складає близько 4/5 обороту взаємної торгівлі сільськогосподарськими товарами.

Основні обсяги поставок до Європи Україна забезпечує за рахунок зернових та олійних культур, а також соняшникової олії і макухи.

За даними на середину жовтня, у 2019 році вітчизняні експортери вже повністю використали безмитні експортні квоти на поставки до Європейського Союзу меду (основна і додаткова), цукру, ячмінної крупи і борошна, обробленого крохмалю, консервованих томатів, яблучного і виноградного соків, кукурудзи (основна і додаткова), пшениці, м’яса птиці і вершкового масла.

"Як і в попередні роки, значна частка квот залишається з нульовим або незначним відсотком використання. А це означає, що вітчизняні виробники агропродовольчої продукції не готові повною мірою реалізувати свій експортний потенціал на європейському ринку. Загалом, при збереженні існуючих тенденцій Україна за результатами повного 2019 року встановить новий рекорд в аграрному експорті до Євросоюзу", - спрогнозували в ІАЕ.