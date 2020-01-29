Арабський бізнес налагоджує тіснішу співпрацю з Україною - організатори AUABI 2020

Українсько-арабська виставка та конференція AUABI 2020 UKRAINIAN-ARAB INTERNATIONALEXPO цього року вперше будуть проведені в Україні.

Про це в ході прес-конфренції в Укрінформі повідомив голова правління ГО “Асоціація українських і арабських бізнесменів і інвесторів” (AUABI) Салім Алотті.

"Хочу об'явити про економічний форум та виставку українсько-арабська EXPO, яка відбудеться в 2020 році. Ця виставка пройде перший раз в Україні під назваю "AUABI 2020"", - оголосив Салім Алотті.

За словами голови правління AUABI, під час заходів вивчатиметься економічна співпраця між Україною та країнами арабського світу, оцінюватимуться потреби ринків арабських країн в імпортних товарах у світлі екологічних змін, які відбуваються на планеті.

"Ми прийняли рішення організувати цю виставку, оцінивши і вивчивши всі питання, вивчивши економічну співпрацю між Україною та країнами арабського світу. Це дасть більші можливості та розвиток економічних відносин між Україною та країнами арабського світу, починаючи зі Східної Африки, азіатських країн та країн усього Близького Сходу. Основне завдання виставки та конференції - це можливість з'ясувати потреби щодо саме тих товарів, які потрібні арабським країнам, особливо після екологічних змін, які відбуваються на планеті", - наголосив Алотті.

Він висловив переконання, що арабські країни є важливим партнером для взаємодії з Україною, особливо в сфері економіки.

"Це 22 країни з населенням понад 400 млн осіб. Арабські ринки являються важливими для співпраці в наступних галузях: продукти харчування, агроіндустрія, енергетика та інші галузі. Виставка AUABI 2020 та конференція AUABI 2020 UKRAINIAN-ARAB INTERNATIONALEXPO дадуть гарний поштовх у співпраці і можливість в просуванні товарів на арабські ринки. Ми працюємо над тим, щоб реалізувати ці проєкти", - зазначи він.

Як наголошувалося під час прес-конференції, бізнесу арабських країн цікавий для інвестицій в Україні агропромисловий комплекс. Це, зокрема, може бути виробництво халяльних продуктів, наприклад — курятина, баранина, яловичина, яйця.

Серед країн арабського світу, які розглядають співпрацю з Україною у сфері сільського господарства, називалися, зокрема, Арабські Емірати, Ірак, Йорданія, Катар, Кувейт, Ліван, Туреччина.

Конференція та виставка AUABI 2020 UKRAINIAN-ARAB EXPO пройдуть в Києві 11-13 червня 2020 року.

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Ініціатором та співорганізаторами цих заходів виступають AUABI, Український союз промисловців та підприємців, Торгово-промислова палата України, асоціації «Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати».