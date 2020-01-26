Уряд боротиметься за енергетичну інтеграцію України з ЄС – Кулеба

Уряд України на майбутньому засіданні Ради асоціації Україна – ЄС буде боротися за так званий "промисловий безвіз" і енергетичну інтеграцію з Євросоюзом.

Про це "Радіо Свобода" заявив віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

На думку Кулеби, засідання Ради асоціації має зафіксувати новий рівень амбіцій у стосунках між ЄС і Україною.

"Ми будемо боротися за те, щоб забезпечити прогрес у царині укладення так званого "промислового «безвізу". Це потрібно насамперед українському малому й середньому бізнесові. Це можливість збільшення експорту. Це потрібно Україні", – заявив віцепрем’єр.

Крім того, сказав він, "будемо працювати над поглибленням енергетичної інтеграції для того, щоб українці отримували дешевшу енергію, їхні домогосподарства були більше енергоефективними, щоб платіжки були меншими за рахунок всіх цих змін".

"Будемо просувати інтеграцію у цифровому секторі, щоб українці отримували в Україні якісні сервіси, а їх персональні дані були надійно захищені. Ось це ті сфери, за якими ми рухаємося", – додав урядовець.

Як повідомляв Укрінформ, 22 січня, під час виступу в Українському домі в Давосі глава депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія висловився щодо політики гармонізації власного законодавства з ЄС і створення вигідних для України правил гри. "Ці слова можуть бути не популярними в Європарламенті або деінде, але ми повинні зайняти якесь унікальне місце, поки не станемо сильнішими, і вже тоді можемо синхронізуватися", - зазначив депутат.

Ця заява Арахамії викликала дискусію у ЗМІ, соціальних мережах і серед опозиційних політиків з приводу нібито відмови України від євроінтеграції.

Пізніше Арахамія у повідомленні в Facebook уточнив, що виступає за договір про Асоціацію з ЄС і максимальну інтеграцію з європейськими сусідами, але при цьому Україна повинна відстоювати свої інтереси, інтегруючись у Європейський Союз.

Зі свого боку, віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба підкреслив, що Україна не відмовиться від євроінтеграції. "Україна буде і надалі системно адаптувати своє законодавство до європейського, тому що курс на членство в ЄС залишається незмінним і незворотним", - запевнив віцепрем'єр.

Як відомо, 64% опитаних українців вважають вступ до Європейського Союзу головним інтеграційним напрямом України, а понад 50% підтримують вступ до НАТО як найкращий варіант гарантування безпеки для держави. Про це свідчать дані — вступ до загальнонаціонального дослідження щодо 101-ї річниці Соборності України, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та презентованого 21 січня.