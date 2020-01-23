Коболєв у Давосі назвав переваги, які Європа може отримати від української ГТС

Європейські споживачі можуть отримати переваги, використовуючи українську газотранспортну систему (ГТС) та підземні сховища газу.

Про це під час виступу на форумі в Давосі сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Використання української інфраструктури допоможе оператору ГТС заробляти гроші та становитиме перевагу для європейських споживачів", - вважає Коболєв.

Він наголосив, що газотранспортна система України може використовуватися не лише для транзиту російського газу.

"Газ може транспортуватися з півдня на північ. Таким чином Польща може отримувати газ зі Словаччини", - додав Коболєв.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" також пропонує європейським трейдерам використовувати українські сховища газу.

"Усі знають, що об'єм наших сховищ є надлишковим для українських споживачів. Як мінімум 10 млрд кубометрів сховищ можуть задовольняти потреби європейських споживачів", - сказав Коболєв.

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Як повідомляв Укрінформ, 21-24 січня у швейцарському Давосі проходить щорічне засідання Всесвітнього економічного форуму.