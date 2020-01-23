Коболєв може піти з Нафтогазу наприкінці кварталу

Чинний контракт голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва закінчується у березні, і продовження його залежить від наглядової ради.

Про це він розповів журналістам під час форуму в Давосі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У мене контракт закінчується у березні. Якщо він не буде продовжений, це означатиме, що він припинений. Чи буде він продовжений - це питання до наглядової ради", - сказав Коболєв.

Водночас він відмовився коментувати, чи пропонували йому посаду прем'єр-міністра.

Як повідомляв Укрінформ, у березні 2019 року Кабінет міністрів України продовжив контракт з головою правління НАК "Нафтогаз" Андрієм Коболєвим до 22 березня 2020 року.

До Коболєва висунули три вимоги — здійснити анбандлінг "Нафтогазу" до 1 січня 2020 року, наростити видобуток газу компанією "Укргазвидобування" та зменшити рівень заробітних плат на 50% зі скасуванням преміальних виплат.