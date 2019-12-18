СБУ проти продажу активів "Нафтогазу" в Єгипті — Коболєв

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв повідомив, що Служба безпеки України виступає проти продажу активів компанії в Єгипті.

Як пише "Дзеркало Тижня", голова "Нафтогазу" зазначив, що рекомендації СБУ ставлять під загрозу виконання НАК завдання уряду щодо підвищення рентабельності активів.

Він також уточнив, що компанія розраховує отримати від продажу єгипетських активів 100 млн доларів прибутку.

У 2016 році Коболєв повідомляв, що "Нафтогаз" вивчає можливість продажу активів у Єгипті, які не приносять особливого прибутку на тлі падіння цін на нафту. У 2017 році НАК двічі оголошувала тендер для оцінки доцільності продажу єгипетських активів.

Дочірня компанія "Нафтогазу" - "Закордоннафтогаз" - здійснює розвідку та експлуатацію двох нафтогазоносних блоків у східній пустелі Єгипту. Роботи на цих блоках, прогнозний ресурс яких становить понад 360 млн тонн нафти, ведуться на основі концесійних угод 2012 року між "Закордоннафтогазом", урядом Єгипту і нафтовою держкомпанією GANOPE.

Термін дії концесійних угод становить 28 років. У 2018 році "Нафтогаз" отримав в Єгипті півмільярда гривень доходів.

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