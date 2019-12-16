Прем'єр сказав, коли буде відома ціна газу на наступний рік

Точна ціна на газ стане відомою після завершення переговорів з російським "Газпромом", адже напряму залежить від їх результатів.

Про це Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук сказав у понеділок у вечірньому ефірі телеканалу ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це насправді також фактор, який сильно впливає на ціну газу. Тому якою насправді буде ціна газу в січні та в лютому цієї зими ми побачимо, коли стане зрозуміло, чи буде цей контакт. Це дійсно залежить від цього", - заявив Гончарук.

НАК «Нафтогаз України» 16 грудня заявив, що жодних домовленостей щодо транзиту російського газу територією України після 2019 року у переговорах з Газпромом наразі не досягнуто.

Як повідомляв Укрінформ, переговори між НАК "Нафтогаз України", ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" та російським ПАО "Газпром" щодо транзиту російського газу в Європу територією України відбулися 13 грудня у Відні (Австрія). Домовились продовжувати опрацьовувати варіанти продовження транзиту.

9 грудня виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив журналістам, що в Парижі під час саміту в нормандському форматі Україна і Росія не домовилися про новий договір з 1 січня 2020 року про транзит російського газу в Європу через українську територію.

31 грудня 2019 року закінчується дія договору між господарюючими суб'єктами України та Росії щодо умов транспортування російського природного газу українською територією до Європи. Наразі сторони ведуть переговори щодо підписання нової угоди.