Коболєв каже, що поновлення прямих поставок газу з РФ залежить від двох факторів

Остаточне рішення про початок закупівель російського газу напряму у Газпрому ухвалюватиме уряд України, при цьому РФ має запропонувати конкурентну ціну.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нафтогаз регулярно проводить аукціони, ми імпортуємо газ. Нічого не заважає Газпрому, наприклад, прийти на аукціон, запропонувати якусь ціну і конкурувати. Якщо така пропозиція надійде на підставі комерційних розрахунків, ми прийматимемо рішення. При цьому ще важливий політичний аспект ... Я думаю, що подібне питання стане предметом розгляду уряду", - заявив Коболєв.

Він додав, що при видачі директив на переговори з Газпромом у грудні минулого року, уряд не давав розпоряджень щодо обговорення прямих поставок газу.

"Чи буде уряд зараз готовий давати подібні директиви, подібні дозволи, залежатиме звичайно ж від них", - підкреслив Коболєв.

Він також додав, що при ухваленні рішення про відновлення прямих поставок газу, враховуватиметься те, на скільки "справедливу" ціну запропонує Газпром.

"За останні майже шість років роботи у ролі голови правління НАК "Нафтогаз Україна", таку справедливу ціну нам Газпром не пропонував", - зазначив Коболєв.

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році Україна на 35% збільшила імпорт газу з країн Європейського Союзу - 14,2 млрд м куб. Україна отримує газ по реверсу зі Словаччини, Польщі та Угорщини.

У серпні 2019 року "Укртрансгаз" повідомляв, що з 1 січня 2020 року Україна почне імпортувати 1,5 млрд м куб. природного газу з Румунії через територію Молдови.