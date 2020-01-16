Нафтогаз у І кварталі планує сплатити податки з $2,9 мільярда, отриманих від Газпрому

НАК "Нафтогаз України" вже у першому кварталі планує сплатити податки з $2,9 млрд, які були отримані на виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв у Facebook.

"Вже у першому кварталі плануємо сплатити податки з $2,9 млрд, які ми отримали на виконання рішення Стокгольмського арбітражу", - зазначив Коболєв.

Він підкреслив, "Група Нафтогаз залишається найбільшим джерелом доходів державного бюджету".

"У минулому році ми сплатили понад 120 млрд грн податків та дивідендів. При цьому у четвертому кварталі більше 15 млрд грн податків та дивідендів ми сплатили достроково", - зазначив Коболєв.

За словами Коболєва, надходження від Нафтогазу – це близько 16% загальних доходів держбюджету у 2019 році.

Він уточнив, що "є привід для гордості, але така залежність бюджету від однієї, хай і великої, компанії, містить серйозні ризики".

Він підкреслив, що потрібно прискорювати реформи, щоб таких великих платників, як Нафтогаз, Україна мала хоча б п’ять чи шість.

Як повідомляв Укрінформ, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив рішення на користь Нафтогазу в спорі з Газпромом.

Трибунал підтвердив порушення Газпромом зобов’язань щодо обсягів транзиту та присудив компенсацію в розмірі $4,63 млрд. За цим рішенням Газпром мав сплатити Нафтогазу близько $2,56 млрд, з урахуванням остаточного розрахунку за газ, поставлений в 2014 та 2015 роках.

Першу частину компенсації - $2,1 млрд з присуджених $4,63 млрд. Нафтогаз отримав у вигляді газу, що був поставлений Газпромом у 2014 році. Нафтогаз відобразив цю частину виграшу у звітності за 2017 рік і сплатив відповідні податки і дивіденди до державного бюджету у 2018 році.

27 грудня Україна отримала $2,918 млрд від Газпрому на виконання рішення Стокгольмського арбітражу.