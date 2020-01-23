Світовий економічний клімат визначатимуть відносини між США і КНР – прем’єр Сінгапуру

Загальний економічний клімат буде визначатися значною мірою відносинами між двома найбільшими економіками – американською та китайською.

Про це заявив прем’єр-міністр Сінгапуру Лі Сянь Лун у Давосі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це дуже важливе питання: як така гіперсила як США буде сприймати нову силу, що підіймається, Китай, який буде продовжувати зростати з точки зору відсотка світового ВНП і розвиватися з точки зору «витонченості» економіки. Китай в абсолютному вимірі дуже скоро випередить США, якщо ще не випередив, хоча й не по рівню розвинутості, цього не станеться ще багато років», - заявив Лі.

Він вважає вкрай важливим, як ці дві держави будуватимуть відносини, адже в кожній з них є свій внутрішній політичний тиск, і ці внутрішні сили не завжди орієнтовані на глобальний стратегічний баланс. Наслідки ми спостерігаємо сьогодні, наприклад, у тому, що тарифи та контрзаходи вже призвели до зменшення торгівлі, невпевненість впливає на інвестиції, бізнес-рішення не приймаються – всі чекають.

США, Китай і глобалізація – це 3 зовнішніх фактори, які впливали на розвиток самого Сінгапуру, який став незалежним у 1965 році. Всі ці фактори сьогодні зазнають значних змін, зауважив Лі Сянь Лун. У політичному плані США, які «генерували мир, безпеку і стабільність останні півстоліття у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні" переносять безпековий баланс з АТР; у плані економічному їх головною турботою є зараз пошук вигоди, насамперед, для себе. Китай водночас стає все більш впливовим, змінилася його роль в світовій економіці, а відносини з іншими, насамперед, США, стають все складнішими. Змінився навіть характер глобалізація.