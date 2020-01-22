Дискусія у Давосі: експерти назвали торговельну угоду США і Китаю не дуже реалістичною

Підписана днями торговельна угода між Китаєм і США є більше політичним документом, ніж економічним, тому деякі її положення навряд чи є реалістичними.

З цим погодилися учасники присвяченої цьому питанню дискусії у рамках Світового економічного форуму в Давосі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З американської сторони це була чітко політична угода… Вона насправді не вирішує більшість основних системних питань у довгострокових китайсько-американських торгових відносинах", - констатував Чад Боун, старший науковий співробітник Інституту міжнародної економіки Петерсона, який ознайомився з цією юридичною угодою обсягом майже 90 сторінок.

"Найгучнішим" у документі є, за його словами, зобов’язання Китаю збільшити на 200 млрд доларів американський імпорт у найближчі 2 роки.

"Це надзвичайно велика цифра… Але коли починаєш дивитися дані, то ця цифра виглядає неймовірно нереалістичною", - зауважив експерт.

Утім, додав він, це дає бонуси президенту США Дональду Трампу у його передвиборчій кампанії, незважаючи на те, якими насправді будуть врешті-решт переваги цієї угоди для його країни.

Новими елементами угоди є те, що стосується правил торгівлі, зазначалося під час дискусії. Зокрема, посилюється наголос на захисту прав інтелектуальної власності, оскільки одним з найбільших занепокоєнь для американської сторони залишається "крадіжка інтелектуальної власності американських компаній, вимушена передача технології". Китай на папері погодився покращити ситуацію, зокрема, шляхом внесення певних змін в національне законодавство, посилюючи захист бізнес-таємниць, переглядаючи питання ліцензування.

Також Китай погодився визнавати безпеку деяких продуктів харчування з США, чого уникав роками, зокрема, яловичини, курячого м’яса.

Позитивом є те, що Китай погодився надати додатковий доступ до ринку фінансових послуг, галузі страхування, електронних платежів, банківського сектору.

"Є очевидний великий прогрес, але є й те, чого в угоді немає", - підкреслив Боун. Зокрема, в документі нічого не сказано про субсидії державним підприємствам, там майже не йдеться про тарифи, які були запроваджені під час торгової війни, отже, залишаються в силі мита на китайській імпорт, введені американською адміністрацією на загальну суму 360 млрд доларів, так само як і мита на понад 50% американського експорту в Китай, введені Пекіном, констатував експерт.

На думку директора Національного інституту економічних досліджень Китайського фонду реформ Фань Гана, наявність угоди "це краще, ніж нічого". Принаймні, вважає він, це трохи знижує проблему з невпевненістю, викликаною торговою війною. З китайської перспективи можна сподіватися на те, що протягом року-двох не буде нових штрафних тарифів на китайські товари, зазначив експерт.

Фань бачить, утім, дві основні проблеми в угоді. Перша - що угода не змінює торгову модель. Китаю "дозволили" закуповувати первинні товари, такі як соя, яловичина, природний газ, але це те, що можна купити і у країн, які розвиваються, зауважив економіст. Він переконаний, що якщо Китай буде експортувати таку сировинну продукцію з США, то постраждають країни, які розвиваються, у яких КНР зараз закуповує цей асортимент.

У той же час США, як найбільш розвинута технологічна держава, як і раніше, не збирається продавати Китаю високотехнологічні продукти.

Друга проблема – це те, що обсяги та асортимент товарів визначені урядами, а не продиктовані ринком.

Президент Інституту інноваційних ідей Лінь Ян також зробила наголос на змаганні у галузі нових технологій. США продовжують утримувати лідируючі позиції в наукових дослідженнях, проте Китай є "більш агресивним" у впровадженні їх у виробництво, що буде робити конкуренцію ще більш запеклою. КНР, яка ще не досягла рівня країни розвинутої, все більше становить виклик, конкуренцію для США в цьому плані, зазначила вона.

Обидва спікери з китайської сторони переконані, що принципово політика США до Китаю не зміниться: США будуть продовжуватися підхід на стримування Китаю.

Як позитив всі співрозмовники відзначили те, що торговельна угода є певним "психологічним поштовхом до обох сторін рухатися далі, шукати рішення, знімати напруженість у відносинах", що вона може все ж таки створити більше довіри між сторонами, а від діалогу між КНР і США виграють всі інші.

Як повідомлялося, при президентстві Дональда Трампа Сполучені Штати кілька разів підвищували мита на китайську продукцію. Китай прийняв заходи у відповідь, що призвело до торговельної війни між двома найбільшими економіками світу.

МВФ, Світовий банк та інші міжнародні фінансові інституції неодноразово звертали увагу на загострення торговельних відносин між США і Китаєм як на фактор, який негативно впливає на зростання світової економіки.

Проте пізніше представники Китаю і США домовилися про поетапне скасування введених мит. Президент США Дональд Трамп і віцепрем'єр Китаю Лю Хе 15 січня в Білому домі підписали першу фазу торговельної угоди.