В Офісі Президента підтвердили випуск євробондів на €1,25 мільярда
Укрінформ
Україна випустила нові 10-річні єврооблігації в євро під 4,375% річних, які дозволили залучити €1,25 мільярда.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
«На піку заявок попит з боку інвесторів перевищив пропозицію майже в 7 разів. Це найнижча відсоткова ставка на єврооблігації, що є безперечним результатом складних структурних реформ, які відбулися з ініціативи Президента України, Кабінету Міністрів та Міністерства фінансів зокрема», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в розміщенні єврооблігацій взяли участь понад 350 фондів.
22 січня у Міністерстві фінансів України повідомила про намір випустити єврооблігації на термін 10 років.