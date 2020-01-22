В Офісі Президента підтвердили випуск євробондів на €1,25 мільярда

Україна випустила нові 10-річні єврооблігації в євро під 4,375% річних, які дозволили залучити €1,25 мільярда.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

«На піку заявок попит з боку інвесторів перевищив пропозицію майже в 7 разів. Це найнижча відсоткова ставка на єврооблігації, що є безперечним результатом складних структурних реформ, які відбулися з ініціативи Президента України, Кабінету Міністрів та Міністерства фінансів зокрема», — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що в розміщенні єврооблігацій взяли участь понад 350 фондів.

22 січня у Міністерстві фінансів України повідомила про намір випустити єврооблігації на термін 10 років.