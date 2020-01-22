Нафта дешевшає через прогноз профіциту на ринку

Ціни на нафту знизилися в середу після того, як Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) спрогнозувало надлишок пропозиції на ринку в першому півріччі, що допомогло пом'якшити побоювання про збої видобутку в Лівії.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $64,36 за барель, що на $0,23 (0,36%) нижче ціни на закритті попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок ф'ючерси знизилися в ціні на $0,61 (0,94%), до $64,59 за барель.

Ф'ючерс на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав на $0,27 (0,46%) - до $58,11 за барель. До закриття попередніх торгів ціна контракту становила $58,38 за барель, опустившись на $0,2 (0,34%) у порівнянні з попередньою сесією.

Глава МЕА Фатіх Біроль сказав у вівторок, що він очікує профіциту нафти на ринку в першому півріччі в розмірі мільйона барелів на добу.

«Я бачу надлишок... нафти й газу, - заявив глава МЕА Фатіх Біроль на форумі Reuters Global Markets Forum. - Це причина того, що недавні інциденти, які ми спостерігали - вбивство іранського генерала, заворушення в Лівії - не вплинули на міжнародні ціни на нафту».

Лівійська Національна нафтова корпорація в понеділок оголосила форс-мажор на відвантаження нафти з двох великих родовищ на тлі воєнного конфлікту, що триває в країні.

Крім того, ціни на нафту можуть упасти на тлі можливої ​​епідемії виявленого в Китаї нового коронавірусу.

В аналітичній записці Goldman Sachs йдеться, що смертельний коронавірус у Китаї, ймовірно, вплине на ринки нафти. Особливо якщо він розвинеться, як епідемія атипової пневмонії в 2003 році. Вірус, що з'явився в Ухані, 2020 року може знизити світовий попит на "чорне золото" на 260 тис. бар/добу (б/д), йдеться в повідомленні інвестиційного банку. Це, ймовірно, призведе до падіння цін на нафту на $2,90 за барель.

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Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 64,25 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 64,51 долара за барель, що на 8 центів нижче за рівень закриття торгів ($64,59).