В Раду подали проєкт закону "Маски-шоу стоп-3"

Законопроєкт №2740, відомий як "Маски-шоу стоп-3", який розроблявся за участі експертів Верховного суду, представників IT-індустрії та науковців, подано на розгляд до Верховної Ради України.

"На розгляд до Верховної Ради України подано важливий для IT-індустрії законопроєкт №2740, більш відомий як "Маски-шоу стоп-3", над розробкою якого працювали експерти IT Ukraine, Верховного суду України та науковці", - заявили в IT Ukraine.

Там додали, що документ передбачає внесення змін до Кримінального кодексу України з метою захисту ІТ-бізнесу від зловживань з боку правоохоронних органів, зокрема, необґрунтованих обшуків, вилучення серверів та іншої техніки, що належить підприємцям.

"За роки незалежності не винесено жодного судового вироку щодо IT-компаній! Просто склалася корупційна схема: вилучення техніки і "торги" за її повернення", - стверджує віцепрезидент з правових питань IT Ukraine, CEO ALCOR Дмитро Овчаренко. Він також підкреслив, що "перше, що бачить іноземний інвестор, коли приймає рішення щодо України, — це інформація на Bloomberg про обшук у публічній IT-компанії, причиною якого була далеко не “боротьба з тероризмом", тоді як "інформацію можна було просто запитати, а не приходити із 30 озброєними людьми".

В асоціації наголосили, що документом передбачено можливість притягнення до кримінальної відповідальності слідчих і прокурорів за умисні порушення порядку проведення обшуків.

Також планується запровадити заборону вилучати сервери та інші носії електронної інформації, окрім випадків, коли безпосередньо вони є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Доступ правоохоронних органів до необхідної електронної інформації забезпечуватиметься через її копіювання, без вилучення самого носія (пристрою, де вона зберігається). При цьому результати копіювання інформації чітко фіксуватимуться у відповідному протоколі.

Асоціація IT Ukraine − найбільший пул сервісних та продуктових ІТ-компаній в Україні, які сукупно формують 50% всієї експортної виручки ІТ-галузі в Україні та об’єднують 27% українських IT-фахівців.