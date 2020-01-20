Нафта дорожчає через зростання напруженості на Близькому Сході
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $65,65 за баррель, що на $0,80 (1,23%) вище ціни на момент закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у п'ятницю ф'ючерси зросли в ціні на $0,23 (0,36%), до $ 64,85 за барель.
Ф'ючерс на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчав на $0,64 (1,09%) - до $59,18 за барель. До закриття попередніх торгів ціна контракту становила $58,54 за барель, збільшившись на $0,02 (0,03%) порівняно з попередньою сесією.
Минулого тижня ціна Brent знизилась на 0,2%, WTI - майже на 0,9%, причому зниження спостерігалося за підсумками другого тижня поспіль.
Зростанню цін сприяє припинення Іраком видобутку на родовищі Аль-Ахдаб на тлі ескалації масових протестів у країні. Виробництво нафти на родовищі, розробку якого здійснювала китайська CNPC, становить близько 70 тис. барелів на добу. Ще одне нафтове родовище в Іраку - Бадра - також знаходиться під загрозою припинення видобутку.
Тим часом у Лівії видобуток нафти впав приблизно на 800 тис. барелів на добу в результаті блокування експортних портів прихильниками Лівійської національної армії (ЛНА) Халіфи Хафтара.
"Стрибок цін на нафту є розумною відповіддю на новини з Лівії і говорить про підвищену нервозність на ринку, - відзначає аналітик CMC Markets у Сіднеї Майкл МакКарті. - Події в Іраку потенційно є ще більш серйозними".
Минулого тижня Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) наголосило, що поставки з Іраку «потенційно вразливі» через зростаючі політичні ризики в країні. Напруженість на Близькому Сході посилилася з початку року після того, як у результаті авіаудару в США загинув генерал Ірану Касем Сулеймані.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 65,55 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 65,67 долара за барель, що на 82 центи вище рівня закриття торгів ($64,85).