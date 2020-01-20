Нафта дорожчає через зростання напруженості на Близькому Сході

Ціни на нафту зростають у понеділок на нових сигналах про посилення напруженості на Близькому Сході, що викликає зростаюче занепокоєння з приводу обсягів видобутку та експорту «чорного золота».

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $65,65 за баррель, що на $0,80 (1,23%) вище ціни на момент закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у п'ятницю ф'ючерси зросли в ціні на $0,23 (0,36%), до $ 64,85 за барель.

Ф'ючерс на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчав на $0,64 (1,09%) - до $59,18 за барель. До закриття попередніх торгів ціна контракту становила $58,54 за барель, збільшившись на $0,02 (0,03%) порівняно з попередньою сесією.

Минулого тижня ціна Brent знизилась на 0,2%, WTI - майже на 0,9%, причому зниження спостерігалося за підсумками другого тижня поспіль.

Зростанню цін сприяє припинення Іраком видобутку на родовищі Аль-Ахдаб на тлі ескалації масових протестів у країні. Виробництво нафти на родовищі, розробку якого здійснювала китайська CNPC, становить близько 70 тис. барелів на добу. Ще одне нафтове родовище в Іраку - Бадра - також знаходиться під загрозою припинення видобутку.

Тим часом у Лівії видобуток нафти впав приблизно на 800 тис. барелів на добу в результаті блокування експортних портів прихильниками Лівійської національної армії (ЛНА) Халіфи Хафтара.

"Стрибок цін на нафту є розумною відповіддю на новини з Лівії і говорить про підвищену нервозність на ринку, - відзначає аналітик CMC Markets у Сіднеї Майкл МакКарті. - Події в Іраку потенційно є ще більш серйозними".

Минулого тижня Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) наголосило, що поставки з Іраку «потенційно вразливі» через зростаючі політичні ризики в країні. Напруженість на Близькому Сході посилилася з початку року після того, як у результаті авіаудару в США загинув генерал Ірану Касем Сулеймані.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 65,55 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 65,67 долара за барель, що на 82 центи вище рівня закриття торгів ($64,85).