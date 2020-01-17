Прем’єр має врегулювати ситуацію з преміями у Нафтогазі — Президент

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Прем'єр-міністром Олексій Гончаруком поставив завдання врегулювати ситуацію з преміями топ-менеджерів НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє пресслужба Президента.

"Глава держави поставив Прем’єр-міністру завдання врегулювати ситуацію з преміями, які передбачаються топ-менеджерам НАК "Нафтогаз України" за отримання компенсації від ПАТ "Газпром", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського посадовці Нафтогазу повинні не тільки бути прагматичними менеджерами, а й залишатися людьми, знайти вихід з цієї ситуації, яка турбує суспільство.

"Якщо вони не почують вас, тоді вони почують людей, юристів. Чи буде повністю перезавантажено НАК "Нафтогаз". І ми з вами повинні розробити стратегію, як це тоді зробити", – зазначив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський розглянув звернення Прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку з посади і вирішив дати шанс уряду за умови виконання ряду умов. Серед умов - уряд повинен представити главі держави нову концепцію заробітних плат керівників міністерств, відомств, державних компаній та їхніх заступників з урахуванням ситуації в країні і стану економіки.

Раніше виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що керівництво НАК "Нафтогаз" отримає премію в розмірі 1% від 2,9 млрд доларів, які "Газпром" виплатив українській компанії за рішенням Стокгольмського арбітражу. Таким чином, топ-менеджери отримають близько 29 млн доларів або 700 млн грн. Вітренко зазначив, що премії за отримані за рішенням Стокгольмського арбітражу кошти ще не призначено, проте їх передбачено в трудових контрактах.