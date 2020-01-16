В Україні працюють 11 з 15 енергоблоків АЕС

Атомними станціями України минулої доби, 15 січня 2020 року, вироблено 252,94 млн кВт-год електроенергії.

Про це повідомляє пресцентр ДП "НАЕК "Енергоатом".

"Минулої доби, 15 січня, станціями вироблено 252,94 млн кВт-г електроенергії", - йдеться в повідомленні.

16 січня на атомних станціях України в роботі 11 з 15 енергоблоків: на енергоблоці №3 Запорізької АЕС 28-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №6 Запорізької АЕС 25-та доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №1 Рівненської АЕС 11-та доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 418-та доба середнього планового ремонту.

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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 060 МВт, РАЕС – 2 410 МВт, ЮУАЕС – 3 040 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.