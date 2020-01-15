Комісія з відбору на посаду голови АРМА: у Раді визначаються зі своїм представником

Комітет Ради з питань антикорупційної політики оголосив відбір представника від Ради до складу конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відповідне рішення підтримали більшість членів комітету.

Голова комітету Анастасія Красносільська також зазначила, що ті кандидати, які будуть відібрані комітетом, мають бути схвалені Верховною Радою.

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Документи кандидатів прийматимуться з 16 до 27 січня. Члени комітету планують 5 лютого розпочати проведення співбесід з кандидатами і в той же день визначитися з трьома кандидатурами представників ВР до складу конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду голови АРМА.