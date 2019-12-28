Кабмін звільнив голову АРМА

Кабінет міністр України звільнив Антона Янчука з посади голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Про це йдеться у розпорядженні №1374-р Кабінету міністрів від 27 грудня.

"Звільнити Янчука Антона Володимировича з посади Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, відповідно до частини першої статті 87 Закону України “Про державну службу”", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 21 листопада уряд відсторонив керівництво АРМА від виконання обов'язків через зрив приватною фірмою — управителем теплоцентралі опалювального сезону у містах Новояворівськ і Новий Роздол.

Розпорядженням уряду №1146-р від 27 листопада тимчасово виконуючим обов'язки глави відомства призначений Віталій Сигидин, який обіймав посаду начальника відділу моніторингу ефективності менеджменту активів АРМА.