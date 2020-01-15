Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами зросло на $504,2 мільйона — Держстат

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за 11 місяців 2019 року становило 9,37 млрд доларів, на 504,2 млн доларів більше у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

"За січень-листопад 2019 року експорт товарів становив 45 963,3 млн дол. США, або 106,3% порівняно із січнем-листопадом 2018 року, імпорт – 55 337,0 млн дол., або 106,2%. Негативне сальдо склало 9 373,7 млн дол. (за січень-листопад 2018 року також негативне – 8 869,5 млн дол.)", - йдеться у повідомленні.

Зовнішньоторговельні операції у січні-листопаді 2019 року проводились із партнерами із 225 країн світу.

Найбільше товарів за вказаний період Україна експортувала до Китаю (на 3,3 млрд доларів; на 70,1% більше, ніж за аналогічний період 2018 року), Польщі (на 3,1 млрд доларів; на 2,1% більше) та Російської Федерації (на 3,0 млрд доларів; на 9,7% менше).

Більш за все у січні-листопаді 2019 року Україна продала на зовнішніх ринках зернових (на 8,64 млрд доларів; на 33,3% більше, ніж за аналогічний період 2018 року), чорних металів (на 8,22 млрд доларів; на 10,5% менше), жирів та олій (на 4,27 млрд доларів; на 4,9% більше).

Найбільше товарів за 11 місяців 2019 року Україна імпортувала з Китаю (на 8,4 млрд доларів; на 21,9% більше, ніж за аналогічний період 2018 року), Російської Федерації (на 6,4 млрд доларів; на 13,4% менше) та Німеччини (на 5,5 млрд доларів; на 0,6% менше).

Читайте також: Україна планує експортувати 54 мільйони тонн зерна

Основними товарними позиціями українського імпорту за січень-листопад 2019 року були машини, обладнання та механізми (на 12,1 млрд доларів; на 11,3% більше, ніж за аналогічний період 2018 року), палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки (майже на 11,3 млрд доларів; на 8,9% менше), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (на 6,8 млрд доларів; на 5,6% більше).

Як повідомлялося, у 2018 році експорт товарів з України становив 47,3 млрд доларів (на 9,4% більше, ніж у 2017 році), імпорт – 57,2 млрд доларів (на 15,3% більше).