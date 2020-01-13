Україна планує експортувати 54 мільйони тонн зерна

Україна планує поставити на зовнішні ринки 54 млн тонн зерна у поточному маркетинговому році.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

«Згідно з оцінками міністерства урожай зернових цього року склав близько 75 млн тонн, з яких 54 млн тонн буде експортовано на зовнішні ринки. Остаточні прогнози щодо виробництва зерна ми отримаємо у березні за інформацією Держстату», - зазначив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький.

Станом на 10 січня 2019 року з початку 2019/2020 маркетингового року (маркетинговий рік - з 1 липня 2019 по 30 червня 2020) Україна експортувала 32 078 тис. тонн зернових культур. Це на 7,8 млн тонн більше, ніж за аналогічний період минулого маркетингового року.

Зокрема, на зовнішні ринки поставлено пшениці – 15,1 млн тонн; ячменю – 3,8 млн тонн; жита – 5 тис. тонн; кукурудзи – 12,8 млн тонн.

Крім того, експортовано борошна пшеничного та інших культур – 197 тис. тонн, що на 68,5 тис. тонн більше, ніж за відповідний період минулого маркетингового року.

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Як повідомляв Укрінформ, аграрії України станом на 10 грудня 2019 року зібрали 75,2 млн тонн зернових та зернобобових на площі 15,2 млн га або 99% до прогнозу.