Білорусь шукає заміну російській нафті в Україні та ще чотирьох країнах

Купувати російську нафту на запропонованих Москвою умовах для Білорусі немає сенсу, тому уряд і нафтопереробні заводи країни шукають альтернативні маршрути поставок, у тому числі з України, Польщі, країн Балтії, Казахстану й Азербайджану.

Про це заявив перший віцепрем'єр республіки Дмитро Крутой за підсумками наради у глави держави, повідомляє БелТА.

"Це просто економічно недоцільно (купівля нафти на російських умовах - ред.). Триває переговорний процес. Ми розіслали всім свої пропозиції. Вважаємо, що від білоруського ринку в будь-якому випадку відмахнутися просто так дуже складно: ми є великим споживачем російської нафти (приблизно 10% російського експорту). Переговори триватимуть, і, я сподіваюся, рішення буде знайдено", - сказав Крутой.

Він зазначив, що поки що назустріч білоруському ринку пішла лише російська компанія "Славнефть" Михайла Гуцерієва.

Уряд Білорусі продовжує відпрацьовувати схему альтернативних поставок нафти, вивчаються всі можливі варіанти. "Ми розіслали відповідні комерційні пропозиції. Всі комерційні служби наших заводів, Білоруської нафтової компанії перебувають на переговорах практично в щоденному режимі. Думаю, тут ми теж скоро отримаємо альтернативні варіанти поставки конкретної нафти", - заявив віцепрем'єр Білорусі.

Він також назвав "усі можливі країни" такої альтернативи: "і Україна, і Польща, і країни Балтії, і Казахстан, Азербайджан".

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Як повідомлялося, напередодні представник антимонопольного відомства Білорусі сказав, що країни провалили переговори про транзит нафти й нафтопродуктів до Європи.

Раніше в січні президент Білорусі Олександр Лукашенко обурився пропозицією Росії купувати нафту за цінами вище світових, а в грудні погрожував забрати дві гілки нафтопроводу "Дружба".