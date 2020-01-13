Мінськ і Москва не домовилися про тарифи на транзит російської нафти

Міністерство антимонопольного регулювання і торгівлі Білорусі і Федеральна антимонопольна служба РФ не домовилися про тарифи на транзит російської нафти, чергові переговори відбудуться найближчим часом.

Про це повідомляє агентство БелТА з посиланням на представника МАРТ.

За словами чиновника, білоруська сторона запропонувала підвищити тарифи на 2020 рік згідно з чинною методикою, затвердженою двома регуляторами, а також домовленостями, досягнутими в серпні 2019 року.

"Зокрема, в серпні ми домовилися, що подивимося фактичні обсяги транспортування за 2019 рік і суми виручки, недоотриманої ВАТ "Гомельтранснафта Дружба" минулого року у зв'язку зі зменшенням обсягів транспортування, і врахуємо це на 2020 рік. Тому було запропоновано підвищити тариф на інфляційну складову (як це передбачено методикою), а також на недоотриманий обсяг виручки, щоб компенсувати його в поточному році", - пояснив представник міністерства.

Однак, за його словами, у російської сторони виникли певні питання за розрахунками, проведеними ВАТ "Гомельтранснафта Дружба". "Тому ми домовилися найближчим часом продовжити зустрічі на рівні фахівців, де будуть уточнюватися ці розрахунки", - додав він.

Представник МАРТ також заявив, що згідно з чинною методикою, питання про розмір тарифів на транзит російської нафти і нафтопродуктів має бути вирішено не пізніше 15 січня, якщо зробити цього не вдасться, рішення повинно бути прийнято до 1 лютого.

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У грудні 2019 року голова концерну "Белнефтехим" Андрій Рибаков заявив, що Білорусь хоче закласти в тариф на транзит російської нафти у 2020 році свої втрати, які вона отримала, не прокачавши заплановані обсяги через форс-мажор із "брудною нафтою".

Протягом року Білорусь неодноразово виступала з пропозицією підвищити тариф на 21,7%, як до форс-мажору на магістральному нафтопроводі "Дружба", так і після нього. Однак російська сторона погодилася на збільшення тарифів на транспортування нафти по ділянках ВАТ "Гомельтранснафта Дружба" тільки на 3,7% з 1 вересня 2019 року.