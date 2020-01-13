Нафта дорожчає на тлі послаблення напруженості між США й Іраном

Ціни на нафту дещо зростають у понеділок на тлі послаблення побоювань з приводу конфлікту між США й Іраном.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $ 64,92 за барель, що на $ 0,06 (0,09%) нижче ціни на момент закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у п'ятницю ф'ючерси зменшилися в ціні на $ 0,39 (0,6%) - до $ 64,98 за барель.

Ф'ючерс на WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав на $ 0,02 (0,03%) і становив $ 59,02 за барель. На момент закриття попередніх торгів ціна контракту становила $ 59,04 за барель, опустившись на $ 0,52 (0,87%) порівняно з попередньою сесією.

За підсумками минулого тижня Brent подешевшала на 5,3%, що стало найістотнішим тижневим падінням з серпня 2019 року, нафта WTI впала в ціні на 6,4% - максимальними темпами з липня, свідчать дані Dow Jones.

Незважаючи на те, що загроза розгоряння прямої війни між США й Іраном ослабла, відносини двох країн залишаються складними. Крім того, ситуація в Ірані є досить напруженою: у країні проходять масові антиурядові протести.

"Нафтовий ринок недооцінює близькосхідні ризики і, можливо, помиляється в тому, що заходів у відповідь з боку Ірану більше не буде", - зазначає Джейсон Бордофф, який очолює Центр глобальної енергетичної політики в Колумбійському університеті в Нью-Йорку.

Пекін і Вашингтон можуть підписати першу частину торговельної угоди 15 січня в Білому домі, повідомляють ЗМІ. При цьому новин про новий раунд переговорів немає. Раніше Трамп заявив, що вони почнуться незабаром після підписання першої фази угоду.

Проте, при деякому послабленні геополітичної напруженості на Близькому Сході увага трейдерів переключається на нові поставки нафти з країн за межами ОПЕК, включаючи Бразилію, Гаяну та Норвегію, які мають з'явитися на ринку в цьому році.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 64,98 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 65,04 долара за барель, що на 6 центів вище рівня закриття торгів ($ 64,98).