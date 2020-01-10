Нафта дешевшає у міру зниження ризиків на Близькому Сході

Ціни на нафту знижуються в п'ятницю на тлі зменшення загрози війни на Близькому Сході, інвестори переключили увагу на прогнози економічного зростання, а також зростання запасів нафти і продуктів нафтопереробки в США.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $65,15 за барель, що на $0,22 (0,34%) нижче за ціну на закритті попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ф'ючерси зменшилися в ціні на $0,07 (0,11%), до $65,37 за барель.

Ф'ючерс на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав на $0,2 (0,34%) - до $59,36 за барель. До закриття попередніх торгів ціна контракту становила $59,56 за барель, опустившись на $0,05 (0,08%) порівняно з попередньою сесією.

З початку тижня Brent подешевшала на 5%, WTI - майже на 6%, і тепер ціни на нафту нижчі, ніж до американського авіаудару 3 січня, в якому загинув іранський генерал Касем Сулеймані. Іран відповів на це ракетною атакою на військові бази США в Іраку, в результаті яких ніхто не постраждав.

Аналітики J.P.Morgan назвали логічним зниження цін, що відображає менші ризики перебоїв поставок нафти з Близького Сходу, однак наголосили на збереженні "певного постійного ризику для видобутку, пов'язаного з геополітичними проблемами у регіоні".

Негативним фактором для ринку залишаються дані Управління енергетичної інформації (EIA) США, що вказали на зростання запасів нафти у найбільшого світового виробника цього палива за тиждень, що завершився 3 січня. Крім того, зростання запасів бензину стало рекордним за чотири роки.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 65,31 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 65,36 долара за барель, що на 3 центи нижче за рівень закриття торгів ($65,39).