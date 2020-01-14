Рада ухвалила закон про Фонд розвитку підприємництва

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва" (№2589).

Відповідне рішення підтримав 261 народний депутат, повідомляється на порталі Верховної Ради.

Зазначається, що ухвалений закон спрямований на реалізацію програми державної підтримки малого бізнесу в Україні, на розвиток підприємництва, збільшення обсягів виробництва, експорту, імпортозаміщення, високотехнологічного виробництва, енергоефективності, впровадження інновацій, створення нових робочих місць, розширення малого бізнесу, створення нових підприємств, повернення трудових мігрантів тощо.

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Законом внесено зміни до державного бюджету на 2020 рік. Зокрема, передбачено збільшити надходження спеціального фонду держбюджету за рахунок коштів від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 2 млрд грн і спрямувати їх на фінансування нової бюджетної програми "Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва".