Рада ухвалила зміни до бюджету щодо фінансування Фонду розвитку підприємництва

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, що передбачає внесення змін до держбюджету на 2020 рік з метою забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва.

За це рішення проголосувало 275 народних депутатів, повідомляється на порталі Верховної Ради.

Законопроєкт №2589 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва" передбачає до джерел фінансування спеціального фонду державного бюджету на 2020 рік кошти від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб із спрямуванням на забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва.

Водночас передбачається відповідно загалом та за спеціальним фондом державного бюджету збільшити надходження, видатки і граничний обсяг дефіциту на 2 млрд грн.