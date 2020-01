Китайці купили 50% української фондової біржі

Китайська товарна біржа Bohai Commodity Exchange придбала пакет акцій АТ "Фондова біржа ПФТС" у розмірі 49,9% статутного капіталу.

Про це повідомляє Financial Club із посиланням на дані у системі розкриття інформації на фондовому ринку НКЦПФР.

"Китайська товарна біржа Bohai Commodity Exchange (BOCE, Гонконг) придбала пакет акцій АТ "Фондова біржа ПФТС" у розмірі 49,9% статутного капіталу", - йдеться у повідомленні.

При цьому компанії Primeview LTD (8,5%, Беліз), Dakal LTD (9,37%, Беліз), Crookston Limited (9,06%, Беліз) і Boline LTD (9,21%, Маршаллові острова), бенефіціари яких невідомі, вийшли зі складу власників біржі ПФТС.

Компанія Parvana LTD знизила свою частку з 8,9% до 0,11%. Водночас ТОВ "Компанія з управління активами та адміністратор пенсійних фондів "Альтана Інвестмент Менеджмент" збільшила частку з 2,3% до 5,1%.

На початку грудня 2019 року BOCE повідомила про намір придбати 49,9% акцій української біржі ПФТС.

На момент подачі повідомлення компанія BOCE (Hong Kong) Co. Ltd. та її афілійовані особи не володіли акціями ПФТС.

Як повідомлялося, у грудні 2018 року Антимонопольний комітет схвалив повторну заявку BOCE на придбання частки в ПФТС у розмірі понад 25%, оскільки травневу заявку він відхилив.

BOCE - найбільша спотова товарна біржа Китаю з річним оборотом в $1 трлн Компанія заснована в 2009 році за участю приватних китайських інвесторів, кількох державних компаній, а також муніципалітету штату Тянцзині, КНР.

Bohai Commodity Exchange в 2017 році стала власником Українського банку реконструкції та розвитку.

Крім цього, наприкінці серпня 2018 року акціонери "Української біржі" запропонували BOCE стати акціонером з часткою 36% в результаті додаткової емісії, однак ця угода не відбулася.

Активи ПФТС за дев’ять місяців 2019 року зменшились на 21,3% - до 44,71 млн грн, а власний капітал — на 21,5%, до 43,39 млн грн.

За три квартали 2019 року обсяг торгів на ПФТС становив 77,7 млрд грн, або 37,8% обороту фондових бірж України, і за цим показником ПФТС відстає від біржі "Перспектива" з її часткою 60,8%, але випереджає "Українську біржу" з її 1,4%. В обсязі торгів ПФТС за вказаний період 94,2% припало на ОВДП.