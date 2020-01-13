Набирають чинності норми щодо мови реклами в Україні

Із 16 січня 2020 року набирають чинності норми закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, згідно з якими мовою реклами в Україні визначається державна мова.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

“Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів нагадує, що з 16 січня 2020 року набувають чинності нижченаведені норми законодавства, які стосуються мови реклами... Мовою реклами в Україні є державна мова", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у друкованих засобах масової інформації, що видаються однією з офіційних мов Європейського Союзу, допускається розміщення реклами тією мовою, якою видається такий друкований засіб масової інформації. Мовою реклами, яка розповсюджується телерадіоорганізаціями закордонного мовлення, телерадіоорганізаціями, що здійснюють мовлення однією або кількома офіційними мовами Європейського Союзу, поряд з державною мовою можуть бути офіційні мови Європейського Союзу.

Держспоживслужба звертає увагу суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері реклами, на необхідність беззастережного виконання вказаних вимог законодавства.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Президент України Петро Порошенко підписав закон 15 травня 2019 року. Переважна більшість норм закону набули чинності з 16 липня 2019 року.

Зокрема, законом визначаються особливості застосування державної мови у сферах культури, телебачення і радіомовлення, друкованих ЗМІ, обслуговування споживачів та у інших галузях.