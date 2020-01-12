Турецький бізнес цікавлять проєкти в "зеленій енергетиці" та сільському господарстві – посол

Турецький бізнес цікавить участь у великих інфраструктурних проєктах в Україні, зокрема в "зеленій енергетиці" та сільському господарстві.

Про це сказав посол України в Туреччині Андрій Сибіга в інтерв’ю UATV.

"За зверненнями, які надходять безпосередньо до нас, ми бачимо зацікавленість турецького бізнесу в великих інфраструктурних проєктах в Україні – в "зеленій енергетиці" та в сільському господарстві. Ми також активізувались", - сказав Сибіга.

За його словами, зросла й кількість, і масштаб підприємств, які цікавляться такими можливостями в Україні.

Наразі Посольство України в Туреччині активізувало свою діяльність, поширюючи необхідну інформацію про "вікно можливостей" для турецьких бізнесменів.

"Прямим наслідком візиту президента та виступу перед бізнесом під час бізнесфоруму в Стамбулі була представницька участь турецької делегації у форумі в Маріуполі. Також відбувся форум українсько-турецького бізнесу в Києві. Ми здійснюємо й регіональні поїздки", -розповів дипломат.

Він також відзначив позитивні перспективи зростання українсько-турецької взаємодії у бізнесі.

Фото: Джафер Умеров/UATV