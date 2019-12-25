Україна хоче будувати літаки разом із Туреччиною — посол

Україна готова до співпраці з Туреччиною у сфері авіабудування, зокрема у виробництві військово-транспортного літака Ан-188.

Про це в інтерв'ю виданню Milliyet сказав Надзвичайний та Повноважний Посол України в Турецькій Республіці Андрій Сибіга.

"Ми хочемо почати спільне з Туреччиною виробництво літаків, зокрема Ан-188 ДП «Антонов». Два роки тому ми продемонстрували на виставці один із найбільших вантажних літаків у світі - Ан-124 «Руслан». Проте, може викликати велике здивування у глядачів участь в авіашоу у Туреччині найбільшого вантажного літака Ан-224 «Мрія». Переговори з цього питання тривають", - сказав дипломат.

За його словами, Україна також вивчає досягнення турецької оборонної промисловості у виробництві систем авіоніки та розглядає можливість заміни російських систем на літаках «Антонов» турецькими аналогами.

"Ми високо оцінюємо систему авіоніки ASELSAN. У цьому проєкті досвід Туреччини в області авіоніки привертає увагу України", - наголосив очільник українського диппредставництва.

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Він також підкреслив, що співпраця України та Туреччини в оборонній сфері вже досягла стратегічного рівня, а спільні проєкти з виробництва літаків відкриють широкі перспективи на світовому ринку.

Як відомо, у травні цього року під час міжнародної виставки IDEF‘19 у Стамбулі, державне підприємство "Спецтехноекспорт" підписало серію контрактів з турецькою компанією Aselsan про постачання товарів військового призначення для потреб ЗСУ та інших силових підрозділів.

Ан-188 - проект українського перспективного середнього багатоцільового військово-транспортного літака короткого злету і посадки, анонсований на 51-му Міжнародному авіасалоні в Ле-Бурже 2015 року. За своєю суттю є модифікацією Ан-70 з чотирма турбореактивними двигунами виробництва АТ «Мотор Січ» - Д-436-148ФМ або новітніми АІ-28 замість турбовентиляторних Д-27. За цільовим призначенням літак займає нішу між середнім транспортним літаком С-130J-30 та важким С-17А. Технічні характеристики дозволять експлуатацію на грунтових злітних смугах довжиною від 915 м (3 000 футів).