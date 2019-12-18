Контррозвідка не дала вивезти до РФ запчастини для військових літаків
Про це повідомляє пресслужба СБ України.
«Оперативники Управління СБУ у м. Києві та Київській області встановили, що мешканець одного з районів Київщини намагався збути кілька агрегатів до винищувачів Су-25 громадянину однієї з іноземних країн. Його було викрито при спробі збуту іноземцю партії товарів військового призначення», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час проведення обшуків слідчі СБУ в орендованому чоловіком складському приміщенні вилучили комплектуючі до військової техніки.
За інформацією спецслужби, агрегати вкрадено з військових частин. Наразі перевіряється причетність військовослужбовців Повітряних сил ЗСУ до розкрадання.
Вирішується питання щодо вручення зловмиснику повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.
Контррозвідники СБУ також блокували спробу українського громадянина вивезти на поїзді «Кишинів-Москва» до РФ десяти комплектів кисневих переносних приладів КП-19, які використовують російські військово-транспортні літаки.
Наразі складено протокол про порушення митних правил, вилучене обладнання проходить експертизу для подальшого прийняття рішення щодо початку досудового розслідування за ст. 333 КК України.
Фото: ssu.gov.ua