СБУ за рік викрила 17 шпигунів

У 2019 році за матеріалами військової контррозвідки СБУ було розпочато 538 кримінальних проваджень.

Про це йдеться на сайті СБУ.

"У 2019 році за матеріалами військової контррозвідки було розпочато 538 кримінальних проваджень. Проти основ національної та громадської безпеки – 192; у сфері охорони державної таємниці та службової інформації – 9; у сфері службової діяльності та за корупційні правопорушення – 128; у сфері ". - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що загалом із початку року повідомлено про підозри 119 особам, а до суду скеровано понад 100 проваджень.

До різних термінів та видів покарання засуджено 43 особи, у тому числі 2 – за державну зраду, 16 – за тероризм.

Серед засуджених, зокрема, троє учасників створеної головним управлінням генштабу Збройних сил РФ агентурної групи «Сапфір». За завданням спецслужб Росії вони займалися збором розвідувальної інформації про сили за засоби, задіяні в операції об`єднаних сил, а також планували проведення антиукраїнських інформаційних акцій. Наразі координатора групи – «радника уряду ЛНР» А. Тимохіна оголошено у розшук.

Крім того за рік викрито 115 учасників незаконних збройних формувань проросійських терористів та їхніх пособників. До різних термінів ув`язнення засуджено 12 бойовиків.

Зокрема, 4 роки позбавлення волі за участь у терористичній організації отримав стрілець «Оплоту», якого СБУ затримала у міжнародному аеропорту «Бориспіль». По 8 років отримали двоє бойовиків квазіреспулік, затриманих СБУ поблизу передових позицій Збройних Сил України.

До 10 років ув`язнення засуджено й бійця-дезертира, який самовільно залишив українське військо та перейшов до терористів. За завданням бойовиків він планував повернутися на підконтрольну українській владі територію у межах обміну полоненими для проведення розвідувально-підривної діяльності.

Оперативники регулярно протидіють агентурному проникненню до ЗСУ і зі сторони іноземних спецслужб. Із початку цього року СБУ зафіксовано 67 фактів спрямувань представників 14 іноземних держав до інформації з обмеженим доступом; видворено 21 іноземця; припинено злочинну діяльність 17 агентів спецслужб іноземних держав, серед яких − діючі та колишні військовослужбовці ЗСУ.

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Так співробітники військової контррозвідки СБУ викрили спроби вербування спецслужбами РФ військовослужбовців-секретоносіїв ЗСУ для отримання розвідувальної інформації в оборонній сфері.

СБУ попередила підготовку російськими спецслужбами терористичного акту на одному із арсеналів ЗСУ, де зберігаються стратегічні запаси новітніх ракет та боєприпасів.

Також військова контррозвідка викрила спроби вербування представниками російських спецслужб та підконтрольних їм так званих «МГБ Д/ЛНР» українських військовослужбовців через соціальні мережі.

Непоодинокими є випадки втягнення у злочинну діяльність на користь ворога колишніх військових, які лишилися на тимчасово окупованих територіях України.

Нещодавно Служба виявила трьох замаскованих під патріотів військових-перебіжчиків: воїна-десантника, військового з району ООС та колишнього офіцера ЗСУ з Криму.

Крім того у межах захисту військово-економічного потенціалу військова контррозвідка СБУ попередила збитки держави на 17 мільярдів гривень. Зокрема, для унеможливлення зловживань було проведено за ініціативи СБУ експертну оцінку земель військових містечок. Після перевірки ‒ 9 тисяч гектарів поставлено на облік. За фактами незаконного заволодіння землями оборонного відомства розпочато 10 проваджень.

Цього року Служба також попередила незаконне відчуження поблизу Львова 141 гектара землі, ринкова вартість якої становить 1 мільярд 450 мільйонів гривень.